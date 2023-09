La protesta dei medici specializzandi per le borse di studio ' bruciate'

Leggi su agi

(Di lunedì 25 settembre 2023) AGI - In Italia mancano ie quelli che vogliono specializzarsi denunciano di essere maltrattati dalle istituzioni, con farraginose procedure di accesso alla formazione e contratti vecchi di quasi 25 anni. Per questo glisi sono dati appuntamento a Roma, a due passi dal Ministero dell'Università per una manifestazione organizzata dalle tre realtà maggiormente rappresentative deiANAAO Giovani, ALS e GMI. È la prima di una serie di iniziative volte a sensibilizzare il mondo politico, accademico e civile sulle problematiche che un'intera generazione di giovanideve affrontare e per proporre soluzioni adeguate. I giovanichiedono di aprire una fase riformatrice che "archivi l'attuale inquadramento del medico specializzando, fermo ...