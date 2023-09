La Promessa dura ancora di meno dal 25 settembre 2023

(Di lunedì 25 settembre 2023) . Quantola puntata de Lasu Canale 5 in chiaro. Tvserial.it.

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che ...

Ecco le anticipazioni della trama de La Promessa : la puntata andrà in onda venerdì 8 settembre alle 14:10 circa su Canale 5. Queste sono le ...

La Promessa , dall'11 settembre cambia orario e dura meno . Col ritorno di Uomini & Donne la soap spagnola trasloca alle 16.20 circa. The post La ...

Questo evento lo costringe a tornare a Cukurova, dove dovrà affrontare larealtà e le ... Ali Rahmet è devastato e si rivolge a Fikret per unaimportante riguardante l'eredità e il futuro ...Un'infanzia, la sua, difficile,come ogni giornata da portare avanti, povera, ma non per ... a quel tempo ancora terradei migliori calciatori al mondo. La Fiorentina sembra a un passo ...

Canale 5 mantiene La Promessa prima di Pomeriggio Cinque. Si sposta Grande Fratello DavideMaggio.it

Grande Fratello, la programmazione cambia ancora: il daytime si ... Fanpage.it

(da Marsiglia) “Possa il Mediterraneo tornare ad essere culla, luogo di incontro e fonte di crescita”. Con questo auspicio si conclude il...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo ...Jawan, scheda del film di Atlee, con Nayanthara, Shah Rukh Khan e Vijay Sethupathi, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il Film e dove vederlo al Cinema o in Streaming ...