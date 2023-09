‘La Porta della Vita’ | anteprima a Palermo

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) – Il Festival delle Letterature Migranti nell’edizione 2023, la nonarassegna, offre, come avant-première d’eccezione, 'LaVita', tragedia in prosa sull'odissea che da anni si consuma, logorando vite e futuro, tra l'Africa e il Sud del Mediterraneo. Scritto dal giornalista Francesco Viviano, nell'adattamento teatrale e per l'interpretazione di Alessandro Ienzi in collaborazione con Raizes Teatro, LaVita sarà presentato giovedì 28 settembre, alle 21, sulle scale del Teatro Massimo di. LaVita è una raccolta di quattro racconti, quattro diversi punti di vista sul lungo viaggio dall'Africa all'Italia che in molti sono costretti ad affrontare. La...