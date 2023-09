La perfetta interconnessione tra rete oncologica campana e i medici di famiglia

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 25 settembre 2023) Caserta. Si è svolto venerdì pomeriggio 22 settembre presso l’Ordine deidi Caserta il convegno su “Progetto MEGE-ROC: interazione e integrazione trana GEnerale eper la presa in carico precoce del paziente oncologico”, organizzato dal dott. Sandro Pignata, coordinatore scientifico regionale della(R.O.C) ed il dott. Bruno Marra, coordinatore ROC per l’ASL di Caserta, con l’obiettivo di potenziare l’tra(ROC) edina Generale quale chiave per garantire il rapido accesso del paziente oncologico al percorso più appropriato. Oggi, segnalando ...