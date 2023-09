(Di lunedì 25 settembre 2023) Unaallaalta, croccante, leggera e fragrante: è l’irresistibile proposta deldi via Tasso, 46 a Bergamo. Da non perdere!

La Pala Bros, il nuovo locale in città per i pizza lovers L'Eco di Bergamo

Dinamo, la programmazione TV e gli orari delle prime 4 di Serie A Centotrentuno.com

Q uesta è la storia di due fratelli, del loro viaggio e dell’amore per un piatto iconico della tradizione italiana: la pizza. «La Pala Bros», insegna inaugurata a maggio 2023 in via Tasso 46, nel ...Questa è la storia di due fratelli, del loro viaggio e dell’amore per un piatto iconico della tradizione italiana: la pizza. Da maggio, questa storia si svolge in via Tasso, a Bergamo Anche qui ...