La nuova frontiera della repressione contro l’aborto in Polonia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Inc’è un nuovo metodo per perseguitare le donne che scelgono di abortire. Un team di quattro scienziati ha ideato un test per determinare la presenza di Mifepristone nel sangue: se riscontrato nel campione, il principio attivo indica che una paziente ha fatto ricorso alla pillola per interrompere la gravidanza. La ricerca – pubblicata il 6 novembre 2022 sulla rivista scientifica Molecules, con l’intenzione dichiarata di «proteggere la salute delle donne» – rappresenta di fatto un ulteriore deterrente per chi vuole abortire. La notizia è passata sottotraccia anche grazie agli sforzi di organizzazioni non governative come Abortion Dream Team: «Sapevamo di questa ricerca già dall’anno scorso – spiega a Linkiesta Natalia Broniarczyk, un’attivista – ma non volevamo renderla pubblica perché avrebbe generato paura tra le persone che vogliono avere accesso al ...