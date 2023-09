La notizia della morte di Messina Denaro apre tutti i siti internazionali

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopo giorni di agonia, è morto nell'ospedale de L'Aquila il boss Matteo, l'ultimo stragista di Cosa Nostra arrestato a gennaio dopo 30 anni di latitanza. Il capomafia, 62enne, soffriva di una grave forma di tumore al colon, che gli era stata diagnosticata mentre era ancora ricercato, a fine 2020. Il corpo del boss si troverebbe ora in uno dei sotterranei dell'obitorio dell'ospedale. La Procura de L'Aquila, di concerto con quella di Palermo, ha disposto l'autopsia che verrà eseguita nell'ospedale aquilano. Laha ovviamente fatto il giro del mondo tanto che è stata posta in apertura su. "Mafia boss 'Diabolik' dies in custody", titola la Cnn. "Matteo, 'last godfather' of Sicilian ...