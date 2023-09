(Di lunedì 25 settembre 2023) La, è il film di Claudioche interpreta il nostro tempo non solo per le storie che racconta ma anche nella sua stessa materia cinematografica. Girato dai protagonisti stessi, fa affiorare immagini che delle riprese convenzionali non avrebbero mai prodotto. Per il regista è un nuovo modo ibrido, intimo e collaborativo, di creare. Anche se realizzato durante il confinamento, non è un film sul lockdown né sulla pandemia. Il titolo allude all'approccio che, come nel libro di T. Mann, è sensibile alla dimensione simbolica di situazioni e luoghi. In uscita il 28 settembre su tutte le piattaforme digitali, la colonnnaè stata scritta da Joecon la produzione di Soundrivemotion e costituisce l'ottavo lavoro dell'artista, compositore musicale per film e TV e sound ...

Io invece do l'attacco alla. Durissimi i primi chilometri, con una pendenza che in alcuni ... Il Monte Maggiore è una lanternaistriana; punto cospicuo lo chiamano più pragmaticamente i ...... in piazza Duomo o fuori dallo stadio di San Siro, ma anche sui sentieri didurante un ... "In tanti mi chiedono come faccio a portarlo dappertutto, ma non ho nessuna formula" spiega " ...

"La montagna magica", Joe Schievano firma la colonna sonora per Zulian Liberoquotidiano.it

Dal Mondo - Andorra Taste 2023, come è andata Identità Golose Web

Il foliage nel piccolo Tibet d’Europa è cominciato e ha colorato di meraviglia la valle e i suoi dintorni. A Livigno è magia.La Fondazione FiemmePer in campo per la cooperazione territoriale in una valle di eccellenze Fare squadra per lo sviluppo del territorio, il rispetto dell'ambiente, il benessere delle persone. E per f ...