La mini Promessa di Canale 5

(Di lunedì 25 settembre 2023) LaIn extremis Laè rimasta in palinsesto. Ma la soluzione, utile per dare un degno traino a Pomeriggio Cinque, potrebbe comunque scontentare i fan e alla fine non risultare così vantaggiosa al contenitore di5. La soap spagnola andrà in onda, infatti, per circa 15 minuti appena, dalle 16.40 alle 16.55. In questo modo, nell’arco di una settimana i telespettatori assisteranno a meno di due puntate. Quale miglior modo per disaffezionarli? Col passaggio alle 16.10, Laha già perso intorno ai 300.000 spettatori e ora, dunque, rischia di perderne altri. La durata bonsai accomuna Laad un’altra soap di5: Beautiful, in onda quotidianamente conpuntate da 13-15 minuti. Pur avendo una storia e caratteristiche diverse, ...