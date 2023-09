“La memoria degli oggetti” | la mostra fotografica che ricorda la prima strage di Lampedusa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) È stata lagrandedel Mediterraneo, ma non di certo l’ultima. Il ricordo del naufragio didel 3 ottobre 2013, nel quale hanno perso la vita 368 persone di origine etiope ed eritrea, torna in unaalle della Shoah di Milano dal 26 settembre al 31 ottobre . Un progetto a cura di Zona e Carta di Roma ideato e curato da Paola Barretta, Imma Carpiniello, Valerio Cataldi, Adal Neguse e Giulia Tornari con le fotografie inedite di Karim El Maktafi, “La” racconta ladi dieci anni fa attraverso testimonianze edelle vittime, per dare dignità e valore alla vita e costruire unacondivisa sul tema delle migrazioni. Prodotta da ...