La Marineria Abruzzese Torna in Mare con Limitazioni | Il Fermo Pesca è Finito

(Di lunedì 25 settembre 2023)ra - Lariprende il, ma con restrizioni significative. Dopo un mese di, imposto dall'agosto scorso, itori sono finalmente autorizzati are in, ma leimposte sono state accolte con delusione e preoccupazione. Secondo il provvedimento, itori possono lavorare solo tre giorni a settimana, dal lunedì al giovedì, anziché quattro, e possono ancorare solo oltre le sei miglia dalla costa, invece che nella zona nota come la fossa di Pomo, che è un'area di ripopolamento ittica. Inoltre, si prevede che i prezzi del pesce subiranno un rialzo nei primi giorni, in quanto la domanda sarà elevata, ma il valore di questo aumento dovrà ancora ...

Cronaca Pescara - 25/09/2023 09:57 - La marineria abruzzese riprende il mare, ma con restrizioni significative. Dopo un mese di fermo pesca, imposto dall'agosto scorso, i ...Iniziato il 19 agosto, è durato 5 settimane il fermo pesca obbligatorio che ha come scopo la riduzione dello sforzo della pesca e la ripopolazione delle specie marine e che ha operato da Porto San Gio ...