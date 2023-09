La mafia è finita? I numeri di Porro dopo la morte di Messina Denaro

Pietro Grasso: "Cosa Nostra non ècon la morte di Riina, né con quella di Provenzano, e non finisce oggi. Cosa Nostra cambia, evolve, si trasforma, ma resta il principale ostacolo per una ...Il boss deceduto nella notte 'è stata una figura importante nella stagione più feroce della... 'Cosa nostra non ècon la morte di Riina, né con quella di Provenzano, e non finisce oggi. ...

E' morto il boss dei boss: Matteo Messina Denaro si è spento all'ospedale dell'Aquila - Messina Denaro, Ingroia: "Il più grande rischio Pensare che con la sua morte la mafia sia finita" - Messina Denaro, Ingroia: "Il più grande rischio Pensare che con la sua RaiNews

La mafia dopo la morte di Matteo Messina Denaro: i possibili boss eredi Sky Tg24

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday ‘Non possiamo più tollerare model ..."Da quando la stagione stragista è finita, non si vede la necessità per la quale la mafia dovrebbe avere un superboss. Ci sono gruppi che si coordinano e poi tra i loro capi si stabiliscono delle norm ...