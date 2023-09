La Lego ci ripensa sul petrolio

(Di lunedì 25 settembre 2023) Contrordine bambini: liberarsi dalnon sarà così facile. Se volete continuare a divertirvi coi, dovrete rassegnarvi a dipendere dal greggio. Lo ha co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

LEGO Friends, i nuovi personaggi che celebrano amicizia e inclusione E-Duesse

Samsung ripensa al suo visore per competere con Apple SmartWorld

Nelle ultime ore Manuel Maura, dopo il confronto con l'ex a Uomini e Donne, è intervenuto sui social rivelando ...La prima puntata di ‘Belve’ di Francesca Fagnani doveva andare in onda il 26 settembre, ma, come comunicato da Davide Maggio, slitta al 3 ottobre per problemi tecnici legati allo studio di registrazio ...