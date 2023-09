La legge spagnola del “solo sì es sì” che consente al Garante Privacy di intervenire senza denuncia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Unainvisa al “centrodestra” (Popolari e gli estremisti di Vox) che, però, potrebbe essere molto utile come riferimento per un intervento a tutela delle vittime da parte delspagnolo. Parliamo della cosiddetta “Ley delSì es Sì“, entrata in vigore – dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – il 7 settembre del 2022. Questa normativa è nata proprio per dare un quadro normativo alle violenze e agli abusi sessuali (quindi relativamente al concetto di consenso esplicito), con un riferimento anche a tutte quelle distorsioni che emergono quotidianamente nel mondo iperconnesso e invasivo di Internet. LEGGI ANCHE > La storia delle vittime dell’app deepnude che sta sconvolgendo la Spagna Il caso più recente, quello dell’app che “grazie” all’intelligenza artificiale è in grado di creare ...

In Spagna la legge sulla garanzia globale della libertà sessuale, popolarmente conosciuta come la legge "sì significa sì", si basa sul fatto che tutti i comportamenti sessuali in cui non vi è consenso ...