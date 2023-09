La Laver Cup lo conferma | il tennis USA sta rinascendo

Il format ed il regolamento della Laver Cup 2023 , torneo che si svolge da venerdì 22 a domenica 24 settembre in quel di Vancouver. Si tratta del ...

Nell'ideare la, Roger Federer e il suo storico agente Tony Godsick hanno preso spunto dalla Ryderdi golf, competizione che dal lontano 1927 " con cadenza biennale " vede una selezione di atleti degli ...Atp Tennis Back - to - back. Dopo la splendida vittoria nella scorsa edizione a Londra il team World si è nuovamente ripetuto alla Rogers Arena di Vancouver, confermandosi campione della. Una brutta batosta per l'Europa, che si è aggiudicata una sola affermazione in tre giorni di manifestazione (ci è riuscito il norvegese Casper Ruud ). Domenica la contesa si è praticamente ...

Nell'ideare la Laver Cup, Roger Federer e il suo storico agente Tony Godsick hanno preso spunto dalla Ryder Cup di golf, competizione che dal lontano 1927 – con cadenza biennale – vede una selezione ...