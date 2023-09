“La devi fare finita” Anna Tatangelo | pioggia di insulti dopo l’ospitata in tv | “Volto trasformato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) Una donna, una mamma e una cantante,è stata ospite a Verissimo per parlare della sua nuova avventura televisiva come giudice di Io Canto Generation, su Canale 5. L’artista di Sora ha parlato anche di questo anno particolarmente difficile a causa della scomparsa della mamma. Palmira era stata colpita da un cancro cinque anni prima della sua scomparsa. La cantante, cercando di trattenere le lacrime, ha raccontato come gli ultimi mesi di vita della mamma siano stati per lei molto difficili e dolorosi, ma che grazie alla sua famiglia è riuscita a starle accanto nei momenti più difficili. “Ho cercato sempre di sorridere anche se dentro di me soffrivo, in quella stanza di ospedale ho finto che quello che stava accadendo fosse momentaneo. Io volevo trasmetterle coraggio e forza. Questi ultimi anni a me hanno segnato tantissimo e tutto ...