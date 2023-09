La cauzione sui migranti monetizza il fallimento dell' accoglienza

La cauzione dei 5mila euro non riguarda le persone trattenute nei Cpr ma nelle nuove strutture per i richiedenti asilo: così Piantedosi spiega le ...

Da Bruxelles arriva un primo altolà all’Italia sulla cauzione da 5.000 euro richiesta ai richiedenti asilo per evitare la detenzione. La Commissione Europea è «in contatto con le autorità italiane per ...Risale al 2014 il manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione per l'ingresso di extracomunitari in Europa. Lì c'è un intero capitolo sugli immigrati ospitati nei centri d ...