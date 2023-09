(Di lunedì 25 settembre 2023) La macchinativa dellasta mettendo a punto gli ultimi dettagli per idi Statodi Giorgioprevisti per domani alle 11.30. Il feretro del presidente emerito ...

Il feretro del presidente emerito sarà trasportato dal Senato fino ad una stanza che fungerà daardente vicino al Transatlantico ( una delle sale del governo). La cerimonia, in Aula, prevede, ...CELEBRAZIONE DEL MITO MAGNANI ALLAA cinquant'anni dalla scomparsa di Anna Magnani , il vicepresidente delladei deputati Giorgio Mulè, per celebrare la grande attrice,a ...

La Camera si organizza per i funerali laici di Napolitano Euronews Italiano

Giorgio Napolitano, oggi camera ardente al Senato: orari, cosa c'è ... Adnkronos

(ANSA) - ROMA, 25 SET - La macchina organizzativa della Camera sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per i funerali di Stato laici di Giorgio Napolitano previsti per domani alle 11.30. Il feretro d ...Ieri alla camera ardente al Senato la visita di papa Francesco: è entrato in sedia a rotelle per poi salutare i familiari e la moglie Clio ed ha avuto ...