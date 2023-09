La Bottega del Coltello | un’eccellenza nella vendita e affilatura di coltelli da oltre 60 anni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 settembre 2023) Per la famiglia Ambrosioni la coltelleria non è solo un lavoro, è soprattutto una passione tramandata di generazione in generazione. Il loro negozio, Ladel, èartigianale che si trova nel cuore di Bergamo, una realtà storica nata nel 1962 dall’idea di papà Tarcisio e portata avanti con dedizione dal figlio Eligio.di via Pitentino si respira la professionalità, l’esperienza e l’amore per questa arte antica. Ciò si riflettecura di ogni singoloesposto, accuratamente selezionato e predisposto alla. Uno dei punti di forza de Ladelè aver stretto collaborazioni con famosi artigiani e case produttrici internazionali. Da Opinel a Codega, ...