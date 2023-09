La 134a Fiera Cantonale ha avviato attività di promozione in Italia | Ungheria e Austria | portando i punti salienti della prossima esposizione ai rappresentanti delle imprese locali

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) - GUANGZHOU, Cina, 22 settembre 2023 /PRNewswire/Xu Bing, Vicedirettore generale del Centro per il commercio estero cinese, ha guidato un tour promozionale di successo che rappresenta ladi importazione ed esportazioneCina ("di Canton") in, per facilitare una collaborazione completa con le istituzioni industriali e commerciali, spianando la strada ad un futuro prospero per ladi Canton. In questa campagna, si tengono tre conferenze promozionali per ladi Canton in autunno, dove hanno partecipato circa 200 imprenditoridei tre paesi. La delegazione ha inoltre visitato rinomate organizzazionicome ...