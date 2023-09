Kvara | nessuna polemica ma il malcontento è palese

(Di lunedì 25 settembre 2023) Nuova sostituzione per il georgiano, ma. Anche sesembramente scontento della situazione attuale del Napoli È untskhelia irriconoscibile quello visto nelle ultime uscite di campionato del Napoli. Il georgiano sta vivendo un momento no, sia sul punto di vista del gioco che su quello comportamentale. Dopo lascaturita dalla L'articolo

Il Napoli ha negato le voci su una presunta Trattativa per il Rinnovo di Kvaratskhelia , bollandole come fake news. NOTIZIE CALCIO Napoli . Il Napoli ...

2 gare dominate conoccasione concessa agli avversari. Ma allOlimpico @victorosimhen9 segnò ... Non è semplicistico valutare il rendimento scarso di Osi, e, come il problema principale di @...Non andremmo daparte se l'allenatore non contasse su tutti i suoi ragazzi. Poi succede anche che uno non è contento di una prestazione, ma abbiamo una rosa vasta. L'abbraccio a '' Io ...

Garcia: “Il rigorista resta Osimhen! Perché non gioca Lindstrom, su Kvara e la reazione di Victor…” SOS Fanta

Chiariello: 'Ho rivisto il Napoli di Spalletti. Osimhen-Kvara non fanno più i fenomeni' AreaNapoli.it

2 gare dominate con nessuna occasione concessa agli avversari. Ma allOlimpico Osimhen segnò dalla bandierina del calcio d'angolo, ieri ha sbagliato il rigore. Non è semplicistico valutare il ...Il giornalista RAI, Enrico Varriale, il giorno dopo di Bologna-Napoli 0-0 analizza tramite Twitter il momento no degli azzurri. Il paradosso è che ieri si è rivisto il Napoli dello scorso anno. #Bolog ...