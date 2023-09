Kiev | drone esplode nell' aeroporto russo di Kursk | morti

Un drone intercetta to e abbattuto mentre era in volo verso Mosca e la rabbiosa reazione russa, con bombardamenti sulla città di Kherson e sulla ...

il velivolo senza pilota è "stato fatto atterrare in sicurezza" sulla pista ma è esploso quando i comandanti dell'aviazione e gli ufficiali dell'Fsb sono arrivati per ispezionare il drone e scattare ...

Roma, 25 set. (LaPresse) - Un drone ucraino è esploso nell'aeroporto di Khalino, nella regione russa del Kursk, provocando vittime e feriti. Lo scrive Rbc ...Secondo fonti dell'intelligence della Difesa ucraina, l'antiaerea ha intercettato un drone che ha attaccato l'aeroporto di Khalino nella regione russa di Kursk, il velivolo senza pilota è "stato fatto ...