Keith Richards contro i rapper | “Quella è musica?” | cos’ha detto il chitarrista dei Rolling Stones

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il pensiero disu rap eè ben noto, e già negli anni scorsi ildeisi è espresso sulle colonne del Daily News. Recentemente, alla vigilia dell’uscita del nuovo album Hackney Diamonds,è tornato sull’argomento in un’intervista concessa a The Telegraph., al Daily News, aveva: “Cos’è il rap per me? Beh diciamo tante parole e pochissime cose da dire, pochissimi contenuti. Il rap non ha fatto altro che evidenziare quanta gente sorda ci sia al mondo. Tutto ciò di cui ha veramente bisogno questa gente è una base e qualcuno che ci urli sopra. Credetemi, ci sono tantissime persone che non sanno manco distinguere una nota dall’altra. Ecco, ...

Keith Richards ama sempre dire quello che pensa. E non si preoccupa di scontentare il pubblico. Tra gli artisti che non ama particolarmente c’è ...

Per i fan dei Rolling Stones queste sono ore molto particolari. Infatti, Mick Jagger , Keith Richards e Ronnie Wood stanno per pubblicare il loro ...

Nel corso di un'intervista al Telegraph per la pubblicazione del nuovo album dei Rolling Stones "Hackney Diamonds",ha ammesso che gli scomparsi elementi dei Beatles John Lennon e George Harrison avrebbero potuto benissimo essere membri della band di "(I Can't Get No) Satisfaction". Parlando della ..." Hackney Diamonds ", presentato da Mick Jagger,e Ronnie Wood con Jimmy Fallon in una conferenza stampa - show tenutasi all'Hackney Empire di Londra, è anticipato dal singolo già ...

Keith Richards: "Lennon ed Harrison negli Stones Perché no!" Radiofreccia

Elton John e Keith Richards, ecco perché non riescono proprio a sopportarsi Virgin Radio

In una notizia che non sorprenderà nessuno, il chitarrista 79enne dei Rolling Stones Keith Richards afferma di non essere un fan della musica rap… Il chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards ha ...Nel corso di un’intervista al Telegraph per la pubblicazione del nuovo album dei Rolling Stones “Hackney Diamonds”, Keith Richards ha ammesso che gli scomparsi elementi dei Beatles John Lennon e Georg ...