Juventus | Szczesny paga gli errori? La scelta di Allegri contro il Lecce

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il portiere polacco arriva da una serata da dimenticare nell’ultimo turno di campionato: colpevole in almeno due gol neroverdi e quel pasticcio finale… Un brutto e inatteso stop anche se Massimilianoaveva messo tutti sull’attenti alla vigilia. Laè uscita con le ossa rotte dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, perdendo per 4-2 Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Juventus è nel caos. Poteva essere prima in classifica, almeno per una notte, ma si ritrova all'inferno. Già, col Sassuolo in trasferta crolla e ...

... con protagonisti in negativo, in particolare,e Gatti. Massimiliano Allegri (LaPresse) - Calciomercato.itUna sconfitta che fa perdere allail secondo posto in classifica alle ......classifica la, che scivola al quarto posto dopo la clamorosa sconfitta per 4 - 2 rimediata sul campo del Sassuolo. Una giornata veramente da horror per la retroguardia di Allegri:...

Szczesny, ma che fai Papera in Sassuolo-Juve e gol di Laurienté Tuttosport

Un video mostra il brutto gesto di Federico Gatti al termine di Sassuolo-Juventus: la rabbia per l’incredibile autogol è incontenibile, ...Il ds Giuntoli e l’allenatore Allegri già con i nomi in agenda per gennaio: serve un rinforzo a centrocampo. Martedì la sfida col Lecce rivelazione ...