Juventus-Lecce | tre novità per Allegri | spazio al turnover

(Di lunedì 25 settembre 2023)è già pronta a entrare nel vivo dopo la fine della 5^ giornata di Serie A. Turno infrasettimanale alle porte e occhio alle possibilida parte diin vista della prossima giornata Dopo il brutto ko contro il Sassuolo,è pronto a cambiare marcia per cercare di non perdere altro terreno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I bianconeri devono tornare immediatamente alla vittoria per restare ...

Vigilia di Juventus-Lecce per i bianconeri in questo lunedì 25 settembre. Alle 12:00 è in programma la conferenza stampa di Mister Massimiliano ...

Commenta per primo Saverio Sticchi Damiani , presidente delrivelazione del campionato, parla a Radio Anch'Io Sport , su Radio Rai , alla vigilia del match fra i salentini e la, partita in programma domani sera all'Allianz Stadium: 'Andrò a ...Inter 15 punti (+6 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo cinque giornate) Milan 12 (+1)11 (+9)10 (+1) Fiorentina 10 (+4) Atalanta 9 ( - 4) Napoli 8 ( - 3) Frosinone 8 (in Serie B) ...

Juventus-Lecce dove vederla: Sky, NOW o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com

Juve, col Lecce turnover ragionato: Chiesa, Szczesny e Gatti verso la panchina La Gazzetta dello Sport

La Juventus punta subito a ripartire dopo la scoppola contro il Sassuolo: Allegri cambia e valuta l'esclusione di alcuni titolari col Lecce ...Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Radio Anch’Io Sport in avvicinamento alla gara in programma martedì con la Juventus. CLASSIFICA – Questo non ci deve far perdere di vista l’ ...