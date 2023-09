Juventus-Lecce | Allegri | “Partita difficile contro squadra tosta Obiettivo? Finire tra le prime quattro”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il tecnico della, Massimiliano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del matchil, anticipo del turno infrasettimanale di Serie A 2023/2024: “Sarà unaunae dovremo avere la rabbia e la determinazione di ribaltare l’episodio negativo di Sassuolo. Saremo chiamati a giocare una gara per tornare alla vittoria, ma non sarà facile perché ilè ancora imbattuto“.è poi tornato proprio sul 4-2 subito a Reggio Emilia: “A mio avviso non è stata una brutta prestazione. Certi errori capitano solitamente al massimo una volta durante la stagione, ma laerabene, giocando un ...

Vigilia di Juventus-Lecce per i bianconeri in questo lunedì 25 settembre. Alle 12:00 è in programma la conferenza stampa di Mister Massimiliano ...

Vigilia di Juventus-Lecce per i bianconeri in questo lunedì 25 settembre. Alle 12:00 è in programma la conferenza stampa di Mister Massimiliano ...

Massimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del. I dettagli Massimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. GATTI E SZCZESNY ...Per laè già vigilia di Serie A. Domani all'Allianz Stadium di Torino arriverà il sorprendente, fischio d'inizio alle ore 20:45. I Salentini venerdì hanno vinto ai danni del Genoa per 1 - 0, ...

Juventus-Lecce dove vederla: Sky, NOW o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com

Juventus, Allegri pensa al Lecce: la conferenza in diretta - Sportmediaset Sport Mediaset

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Lecce, gara valida per la sesta giornata di Serie Dopo la pesante sconfitta del Mapei… Leggi ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera fra i bianconeri e il Lecce all'Allianz Stadium, partita in programma alle 20.45 e in ...