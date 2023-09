Juventus | il tifoso vip non ci sta e se la prende con l’arbitro | “Fosse stato…”

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 25 settembre 2023) I bianconeri scenderanno nuovamente in campo domani nel turno infrasettimanale contro il Lecce dopo la brutta sconfitta di sabato al Mapei Laesce con le ossa rotte dal Mapei Stadium. I bianconeri subiscono una pesante e per certi versi inattesa sconfitta e scivolano a -5 dall’Inter capolista in classifica. A pesare sono stati i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.