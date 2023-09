Juve | sfida all'Inter per un obiettivo in difesa

Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, smentisce le voci che vedono la Juventus come favorita per lo Scudetto . Secondo lui, la Vecchia ...

Il Napoli tra le pretendenti per chiudere il colpo in difesa , è battaglia a 3 per il difensore corteggiato dalle big di Serie A. Nelle ultime uscite ...

...con il Sassuolo avrebbe forse permesso una rotazione più serena in vista dellacon il Lecce. In ogni caso la formazione titolare cambierà. Ma quali sono tutti i ballottaggi in vista di- ...Dopo essere tornati a tifare nell'ultimacasalinga con la Lazio, la Curva Sud della Juventus riprenderà lo scipero del tifo in occasione della gara contro il Lecce ...

Sticchi Damiani: "Con la Juve sfida impari, l'obiettivo del Lecce resta la salvezza" La Gazzetta dello Sport

Lecce, il presidente: "Con la Juve un'opportunità. Sulla carta impari..." Tuttosport

Si fa presto a dire turnover. E si fa presto pure a parlare di continuità. La Juve in questa stagione dovrà affrontare un percorso senza le coppe europee, anche dover gestire i malumori di una rosa nu ...Martedì 26 Settembre alle 20:45 andrà in gioco Juventus - Lecce per la 6° giornata di Serie A. I bianconeri per risvegliarsi dell'incubo di Sassuolo, mentre i salentini per inseguire il sogno. Dopo la ...