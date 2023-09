Juve-Lazio e l’episodio di McKennie | il Var all’arbitro | ‘Non c’è prospettiva | è regolare’ | Primapagina

(Di lunedì 25 settembre 2023) 2023-09-24 23:59:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Far conoscere ai tifosi cosa accade durante la partita nei dialoghi tra l’arbitro e il Var. È l’obiettivo del nuovo format chiamato ‘Open Var’, andato in onda stasera su Dazn e realizzato in collaborazione tra la nota piattaforma streaming e l’Aia, Associazione Italiana Arbitri. Alla fine di ogni giornata si alterneranno negli studi televisivi di Cologno Monzese i vertici dell’associazione arbitrali per commentare gli episodi chiave del turno precedente: stasera è stato il turno del designatore Gianluca Rocchi, chiamato ad analizzare diversi casi che hanno caratterizzato la quarta giornata di Serie A.– Sotto la lente di ingrandimentoche ha portato al vantaggio di Dusan Vlahovic in, con la palla, ...

Il Napoli tra le pretendenti per chiudere il colpo in difesa , è battaglia a 3 per il difensore corteggiato dalle big di Serie A. Nelle ultime uscite ...

ROMA - "Non c'è evidenza" . Questa la frase con cui Irrati dalla sala Var ha dato l'ok a Maresca per convalidare il gol di Vlahovic contro la Lazio , ...

ROMA - "Non c'è evidenza" . Questa la frase con cui Irrati dalla sala Var ha dato l'ok a Maresca per convalidare il gol di Vlahovic contro la, che ha portato lasull'1 - 0 nel match poi vinto 3 - 1 contro i biancocelesti. La conversazione tra i due è stata infatti trasmessa su Dazn nella prima puntata del nuovo format "Open Var', ...Continua la crisi nera della, orfana di Milinkovic a centrocampo, priva della solidità difensiva dell'anno scorso e con le armi spuntate in attacco. Contro il Monza, in avvio Immobile torna al ...

Juve-Lazio e l'episodio di McKennie, il Var all'arbitro: 'Non c'è prospettiva, è regolare' Calciomercato.com

Rocchi su Juve-Lazio: "Gol Vlahovic regolare, abbiamo la certezza che il pallone non fosse uscito" Tutto Juve

PAROLE – «Quello che ci siamo detti con i tifosi è giusto che rimanga tra noi. Non essendo un momento di festa non siamo andati tutti a parlarci, ma solo Luis e Ciro. Ci sono dei leader nello spogliat ...Il designatore arbitrale, Rocchi, ha spiegato in diretta tv, durante Open Var, perché il gol segnato da Vlahovic è stato confermato nonostante le ...