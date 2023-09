' Juve | due club di Premier League si fiondano su Rabiot | i dettagli'

I due difensori della Juve ntus, Bremer e Danilo sono stati convocati in nazionale dal Brasile per le partite di qualificazioni ai Mondiali 2026...

Ci sarebbero Manchester United e Newcastle su Rabiot . Il centrocampista della Juventus , attualmente con un contratto in scadenza nel 2024, è finito nel mirino deiclub di Premier ...Una scelta inevitabile visti iimpegni ravvicinati e i pochi allenamenti nelle gambe di ... Out, invece, Bonetti: l'exha un problema che secondo il tecnico Capuano si trascina dalla "casa ...

Sassuolo - Juventus (4-2) Serie A 2023 la Repubblica

Serie A - Sassuolo-Juventus 4-2: Laurientè, Berardi e Pinamonti, ma ... Eurosport IT

Un insolito big match, considerando la classifica, quello in programma nella sesta giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale. La sorpresa Lecce, terzo con 11 punti, sarà di scena ...Come riportato da The Sun, c'è concorrenza per il centrocampista bianconero che ha il contratto in scadenza nel 2024 ...