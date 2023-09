Juve | aperto un procedimento sui rapporti con i procuratori

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Le ultime sulle vicende giudiziarie che vedono coinvolta lantus ed il rapporto con idei calciatori Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ultima appendice dell’inchiesta sportiva sullantus coinvolgerebbe anche i. Sarebbero infatti state emesse una serie di fatture per affari nei quali non avrebbero avuto alcun ruolo. Un sistema consolidato per cui, per riconoscere agli agenti vecchie cifre dovute, venivano inseriti come intermediari in affari per cui non avevano lavorato. Questo almeno è quanto sostiene l’accusa.