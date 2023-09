Juve | Allegri LIVE | 'Chiesa e Vlahovic | panchina per uno dei due | Dusan deve crescere Su Szczesny e Kean'

Vigilia di Juventus-Lecce per i bianconeri in questo lunedì 25 settembre. Alle 12:00 è in programma la conferenza stampa di Mister Massimiliano ...

TORINO - La Juve vuole a tutti i costi rialzarsi dopo lo scivolone in campionato in casa del Sassuolo . Occasione importante per il riscatto, domani ...

Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Lecce. I dettagli Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. GATTI E SZCZESNY ...Commenta per primo Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match di domani ... La gara fra lae i salentini arriva tre giorni dopo la pesante ...

Juve: confronto Allegri-Giuntoli e strigliata alla squadra Calciomercato.com

Allegri Juve, confronto con la squadra dopo il Sassuolo: stavolta niente urla. Ha battuto su questo tasto ... Juventus News 24

Niente da fare per i bianconeri. Alla fine la decisione potrebbe essere stata presa: in Premier League al Manchester City per 20 milioni.Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera fra i bianconeri e il Lecce all'Allianz Stadium, partita in programma alle 20.45 e in ...