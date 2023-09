Juve | Allegri | 'Col Sassuolo errori singoli inspiegabili Vlahovic deve crescere | Milik può giocare | su Kean'

TORINO - La Juve vuole a tutti i costi rialzarsi dopo lo scivolone in campionato in casa del Sassuolo . Occasione importante per il riscatto, domani ...

Allegri dribbla la lotta Scudetto in casa Juventus e parla dell’Inter capolista. L’allenatore bianconero, protagonista in conferenza stampa alla ...

Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Lecce. I dettagli Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. GATTI E SZCZESNY ...Massimiliano(LaPresse)'Va giocata una gara per tornare alla vittoria, per cancellare la brutta sconfitta col Sassuolo'Turnover 'Domani il tifo sarà importante. Non c'è stata una brutta ...

Juve: confronto Allegri-Giuntoli e strigliata alla squadra Calciomercato.com

Allegri Juve, confronto con la squadra dopo il Sassuolo: stavolta niente urla. Ha battuto su questo tasto ... Juventus News 24

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Lecce, gara valida per la sesta giornata di Serie Dopo la pesante sconfitta del Mapei… Leggi ...Intervenuto a Sportmediaset, Ciccio Graziani sulla sconfitta della Juventus contro il Sassuolo ha detto: "È una difficoltà di Allegri quella di non riuscire a fare capire ...