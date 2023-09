Julio Velasco | la storia di un grande campione

(Di lunedì 25 settembre 2023) Undello sport, emblema di programmazione e management vincente.emigrò dall’Argentina in Italia nel 1983, esattamente a Jesi (Ancona). La sua, quella su come diventare unmanager, cosa che dimostrò nel primo anno italiano, è tracciata nel libro di Daniele Bartocci (giornalista). Bartocci ha deciso di raccontare parte del debutto tricoloredi(ex manager di Inter e Lazio, rispettivamente al servizio del patron Moratti e Cragnotti) nel suo libro, dal titolo “Happy Hour da fuoriclasse al BarTocci”. 212 pagine di appunti, racconti, commenti e saggi sportivi utili anche per affrontare le dinamiche giornalistiche nell’era digitale e i trend comunicativi e motivazionali di unleader Daniele Bartocci ...

Non ho social, non li leggo nemmeno nei telefoni degli altri e non leggo i giornali, quindi sono simpatico con tutti, anche con chi critica e viene ...

Altro importante test match per la Uyba 2023 - 2024 targata, che alla e - work Arena è scesa in campo contro l' Allianz Vero Volley Milano . Le farfalle hanno battuto per la seconda volta la formazione guidata da coach Gaspari, questa volta con ...Un modello in questo senso è, un argentino naturalizzato italiano che ha vinto tutto con l'Italvolley: 'Ha conquistato tutti per la grande capacità di comunicazione, di empatia, di ...

La nuova Uyba di Julio Velasco vince ancora l'allenamento congiunto contro una Milano (sempre con Orro ed Egonu in campo, e Folie out) alquanto fallosa sia in battuta, che in attacco. Nella seconda sf ...In una partita combattuta, la Uyba vince per la seconda volta contro l'Allianz Milano per 3-0 (25-16, 25-23, 28-26) e si sono aggiudicate anche il quarto parziale, giocato per allenamento ...