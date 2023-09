Jannik Sinner - la Nazionale e la Gazzetta dello Sport Il principale quotidiano Sportivo italiano sta facendo una campagna durissima ma con scarse ragioni contro il tennista altoatesino

Tennis - Paolo Bertolucci dice cosa pensa del ‘caos mediatico’ su Jannik Sinner Jannik Sinner ha svolto il suo primo allenamento in Cina, in vista del prossimo torneo a Pechino che prenderà il via il 28 settembre. L’altoatesino ...

ATP Pechino 2023 - Jannik Sinner è in Cina : l’altoatesino si prepara e non risponde alle polemiche “Non ti curar di loro, ma guarda e passa“. Chissà se Jannik Sinner avrà preso ispirazione da Dante nell’approccio che sta tenendo in questi giorni. ...

Jannik Sinner nella bufera : l’attacco è durissimo - tifosi increduli L’assenza di Jannik Sinner nel girone di Coppa Davis alimenta la bufera: arrivano le critiche che sconvolgono i tifosi. L’Italia di Coppa Davis si è ...

Quando torna in campo Jannik Sinner? La programmazione di fine stagione Quando torna in campo Jannik Sinner? Questa la domanda che si pongono appassionati di tennis e non solo, desiderosi di tornare ad ammirare in ...