Italia-Svezia in tv | data | canale | orario e streaming Nations League 2023

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’‘di Andrea Soncin prosegue il suo percorso incontro la, nel match valevole per la seconda giornata del gruppo 4. Le azzurre, reduci dal successo di misura contro la Svizzera a San Gallo, vogliono ripetersi per restare in vetta al girone a punteggio pieno ed alimentare le loro speranze di staccare il pass per i Giochi di Parigi 2024. Calcio d’inizio nella giornata di martedì 26 settembre alle ore 17.45 nella cornice dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Rai 2 e ingratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale e le parole delle protagoniste. SportFace.