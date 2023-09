Italia femminile | protesta delle svedesi per la sede del match | «Meritiamo ben altro»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Le calciatrici, domani avversarie dell’, criticano la scelta di giocare a Castel di Sangro Linda Sembrant e Amanda Nilden, giocatrici della Svezia, hanno parlato dal ritiro della loro Nazionale in merito alla partita di Nations League che si giocherà domani contro l’. Unche la FIGC ha deciso di far disputare a Castel di Sangro. «Ciuno scenario diverso, un posto diverso, è quello che penso seriamente. L’orario è anche buono, ma la posizione no. Non ci sono connessioni con i treni o altri mezzi, se non le auto private, e questo fa una differenza incredibile per portare gente allo stadio», ha detto Sembrant, sostenuta poi dalla connazionale e compagna alla Juve: «Credono che una grande partita come questa ...