IT-alert | programmato il nuovo appuntamento per il test nella Regione Lazio

...di rilevazione targhe disponibile per le sale operative di tutte le forze di polizia e della polizia locale ein modo da rilevare in tempo reale situazioni di emergenza. L'è gestito ...... come previsto, hanno squillato più o meno in contemporanea, emettendo per pochi istanti un suono diverso da quelli ai quali siamo abituati: si trattava delmessaggio IT -, che ...L’allerta meteo nel Lazio proclamata per ieri, 21 settembre 2023, ha fatto slittare il test IT-Alert precedentemente in programma nella regione. La nuova data, annunciata quest’oggi, sarà il 27 ...Rinviato l’IT-alert nel Lazio per il meteo, tutto ok in Veneto e Valle d’Aosta. Ecco le prossime date delle notifiche di allerta e cosa fare se non si riceve ...