Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 25 settembre 2023) In, idi alcune città stanno gettando decine dididaalti diverse decine di metri. Non c'entra niente la violenza: ilè molto più nobile di quello che si possa pensare. L'è uno dei luoghi più remoti del pianeta, vista la sua enorme distanza dal resto del continente europeo e da quello americano. Questa posizione così isolata nell'emisfero nord del globo, unita a un clima molto freddo, ha dato vita nel corso dei secoli a una flora e una fauna molto diversificate. Uno degli animali simbolo della nazione è il Puffin Atlantico, che in italiano viene tradotto quasi sempre come 'di' o, talvolta, come 'Pappagallo di'. Le fredde acque islandesi sono ...