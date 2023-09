Ipotesi Galtier per Marsiglia | ma lui e il club vogliono prima il parere dei tifosi

(Di lunedì 25 settembre 2023) Nel caos più totale, ilsta cercando il suo nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Marcelino, il presidente Longoria ha già contattato. Rmc Sport scrive che Longoria ha già preso contatto con l’ex allenatore del Psg: “L’Olympiqueha contattato l’ex allenatore del Psg, marsigliese di nascita. Il suo nome era apparso alla fine della scorsa stagione, e ilmarsigliese lo aveva addirittura contattato a giugno.ha poi chiesto ai suoi rappresentanti di non dare seguito perché l’argomento era troppo delicato: non aveva ancora trovato un accordo finanziario con il Psg, che voleva separarsi da lui“. Rmc Sport espone i dubbi die delsulla sua accoglienza da parte dei: “E’ pronto a partire, ma ...

Secondo la stampa transalpina il club avrebbe incassato i no di Graham Potter, Oliver Glasner e Christophee starebbe ancora riflettendo sull'Gattuso, nonostante un accordo già ......alla lista del casting del Psg per il prossimo allenatore dopo la fine dell'avventura di... Sulla carta potrebbe essere l'migliore in caso di addio alla Juve per restare nel calcio che ...

Al-Khelaifi: 'Salary cap per il calcio E' quello che vogliamo ... Calciomercato.com

A tutto concerti, i live comaschi in programma CiaoComo

La Lazio è partita male in questo avvio di stagione: secondo il tecnico Maurizio Sarri la squadra ha fatto un passo indietro a due anni fa A suo tempo, mettendo le mani avanti o anche solo elevando la ...Dopo una settimana molto complicata, Pablo Longoria rompe il silenzio e annuncia la sua intenzione di mantenere il ruolo di presidente del Marsiglia..