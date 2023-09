Inzaghi fa 5 su 5 | come tre illustri predecessori Ma a fine anno lo scudetto…

L’Inter lo scorso sabato ha battuto il Milan con un roboante 5-1. I rossoneri, che ieri hanno esordito in Champions League contro il Newcastle, non ...

Era perfetto per un allenatore, che all'apparente rigidità dei suoi principi di gioco ha da sempre opposto la capacità di modellare il proprio sistema sulle caratteristiche dei giocatori ...Cinque giornate sono poche per fare già paragoni ma nelle classifiche a confronto con la scorsa stagione spiccano già dati indicativi. L'Inter a +6 colpisce, cosìil Milan che ha un punto in più. Del Napoli l'impressione e la suggestione popolare lascerebbe pensare a un crollo verticale rispetto alla squadra di Spalletti, ma in realtà mancano solo 3 punti. ...

Inzaghi, battere l'Empoli per entrare nella storia come Conte, Mancini e Herrera. Ma a fine anno... La Gazzetta dello Sport

Inzaghi: "Usare più giocatori possibili è un obbligo con una rosa come quella dell'Inter" GianlucaDiMarzio.com

Dato l'infortunio di Arnautovic, che ne avrà per un bel po', Inzaghi potrebbe finire per pensare a Davy Klaassen da seconda punta ...L'Inter perderà Arnautovic per diverso tempo: la dirigenza chiude al mercato, tutte le soluzioni di Inzaghi per ovviare al KO dell'attaccante ...