Inter Vs Sassuolo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 25 settembre 2023) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano Serie A 2023/2024. I nerazzurri per blindare il primato in classifica, i neroverdi per avere più continuità.Vssi giocherà mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Cinque vittorie consecutive e primato in classifica a punteggio pieno. Meglio di così i nerazzurri non potevano iniziare che adesso non intendono fermarsi approfittanfo anche del turno casalingo per provare un ulteriore allungo sulle concorrenti. Gli emiliani, dopo un inizio insoddisfacente, si sono ripresi alla grande battendo la Juventus nell’ ultimo turno. Ora la squadra di Dionisi deve essere più continua cercando di accumulare un paio di vittorie per lasciare la zona calda. LE ...