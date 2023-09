Inter-Sassuolo | dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming | programma | orario | palinsesto

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Si entra sempre più nel vivo della stagione e siamo ai nastri di partenza del primo turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024. La sesta giornata, infatti, si svilupperà tra domani (martedì 26 settembre) e giovedì 28 settembre e metterà sul piatto alcune partite di grande importante per ogni obiettivo e fascia di classifica. Tra queste, senza dubbio,. Il match si disputerà domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e sarà un banco di prova di estrema importanza per entrambe le formazioni. I padroni di casa, che devono dividersi tra campionato e Champions League dovranno essere bravi a rimanere concentrati sull’obiettivo. La formazione allenata da mister Simone Inzaghi cercherà di proseguire nel suo ottimo cammino iniziale e farà di tutto per difendere la propria prima posizione in ...