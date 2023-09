Inter | presto il cda | migliora il passivo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Nella giornata di domani, martedì 26 settembre, l’si ritrova con tutto il suo Cda per approvare il bilancio al 30 giugno Nella giornata di domani, martedì 26 settembre, l’si ritrova con tutto il suo Cda per approvare il bilancio al 30 giugno. Secondo quanto riportato da Tuttosport: «Ildel club dovrebbe attestarsi sugli 80 milioni (nel 2021/22 erano 140) con un fatturato pari a circa 430 milioni “drogato” dalle performance della squadra in Champions che, oltre a premi e a diritti tv, ha fatto lievitare anche le cifre derivanti dai ricavi da biglietteria. Un volano che ha permesso all’di tamponare l’emorragia portata dal mancato rispetto degli accordi con Digitalbits, sponsor di maglia inadempiente con cui il club ha chiuso i rapporti».

L' Inter non vuole più pazientare per il rinnovo di Mkhitaryan e secondo Gazzetta nei prossimi giorni ci sarà un incontro con...

Sul recente infortunio di Marko Arnautovic invece, Marotta spiega: "Dispiace perchè si era inserito bene, sono convinto che Inzaghi troverà il giusto rimedio. Si va avanti con questo organico".Le parole dell'Ad nerazzurro che ha toccato diversi temi: dalla decisione di Lukaku agli arbitri, da Inzaghi alla panchina della Nazionale ...