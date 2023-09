Inter | infortunio Arnautovic | arriva il comunicato del club nerazzurro

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023)Markoilda parte delin merito a quanto successo nel match di ieri L’vince ancora, ma sorride a metà. Il tecnico Simone Inzaghi ottiene la sua quinta vittoria, in altrettante partite, in campionato. Punteggio pieno (15 punti) e comando solitario della classifica. Nel match delle ore 12:30, contro l’Empoli del nuovo allenatore (anche se per lui si tratta di un ritorno) Aurelio Andreazzoli la sua squadra ha vinto “solamente” per 0-1. “Solamente” visto che hanno tirato in porta moltissime volte, ma senza gonfiare la rete in più di una occasione.Marko(Foto LaPresse) Notizie.comCome riportato in precedenza, però, il manager ...