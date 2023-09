Inter e Napoli | è battaglia per un giocatore del Genoa

(Di lunedì 25 settembre 2023) Le big si guardano intorno per il mercato invernale e trovano gemme anche in Serie A. Secondo Sportmediaset, ile l’avrebbero...

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 25 settembre 2023. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

I bianconeri ospitano i pugliesi nell'anticipo della sesta giornata La Juventus riceve il Lecce domani, martedì 26 settembre 2023, nel match in ...

(Adnkronos) – La Juventus riceve il Lecce domani, martedì 26 settembre 2023, nel match in calendario come anticipo della sesta giornata della Serie ...

Dopo due anni all', arriva in quella che sarà la sua squadra del cuore, quella tatuata sul suo braccio: il. Spalletti e il: storia di un grande amore Quella aè stata, senza ...e solo. Dopo 5 giornate c'è già un solco marcato tra i nerazzurri che finora le han vinte tutte e il ... Irriconoscibile come ilche da Spalletti a Garcia è diventata una squadra ...

Calcio, l'Inter spicca il volo. Napoli spaccato: scintille tra Garcia e Osimhen-Podcast / Lecce ... Il Sole 24 ORE

Buio sul Napoli, pari a Bologna e -7 dalla capolista Inter Agenzia ANSA

E' ancora presto per dirlo: ma se il Napoli un anno fa mostrò fin da subito di avere una cilindrata diversa rispetto alle altre concorrenti - e l'evolversi della stagione lo confermò in tutto e per ...Tutto un altro passo rispetto all’anno scorso, alla cavalcata che ha permesso a Spalletti di conquistare il terzo scudetto della storia del Napoli. Ora la squadra di Rudi Garcia riflette sugli errori ...