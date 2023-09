Inter | domani l’approvazione del bilancio Zhang si prepara a lasciare? – TS

(Di lunedì 25 settembre 2023) La situazione economica dell’sembra per certi versi migliorata. Rimane, però, il passivo in. Continuano le voci su un’offerta aper la cessione secondo TuttoSport.– È in programma nella giornata diil Consiglio di Amministrazione dell’, nel quale verrà approvato ilchiuso lo scorso 30 giugno. Poi potrà essere fissata l’assemblea dei soci, che si verificherà nell’ultima settimana di ottobre. Il cammino in Champions League dello scorso anno ha potuto aiutare la società nerazzurra a migliorare i numeri: il passivo è sceso a 80 milioni di euro (rispetto ai 140 della stagione 2021/2022) e il fatturato è intorno ai 430 milioni. TuttoSport evidenzia i miglioramenti dell’nei risultati della gestione ...

Giorgia Meloni è atterrata a New York con la figlia Ginevra dove presenzierà alla 78ª Assemblea generale dell'Onu . Per domani è atteso l'intervento ...

Giorgia Meloni è atterrata a New York con la figlia Ginevra dove presenzierà alla 78ª Assemblea generale dell'Onu . Per domani è atteso l'intervento ...

Tutta roba buona per l', la sola a respirare area pulita a punti pieni come soltanto il Manchester City nei campionati seri.anticipo da commedia contemporanea: la buffa Juventus riceve l'...Grande spazio per l'che prova la prima fuga stagionale ma anche per la Juve . I bianconeri sono affondati in casa del Sassuolo ma giàhanno la possibilità di rialzarsi contro il Lecce ...

Ts – Inter, domani il CdA: il bilancio migliora. Il passivo scende a 80 mln. Straordinario… fcinter1908

Inter sulle spine, CorSport: "Entro domani gli esami di Arnautovic. Rischia due mesi di stop" TUTTO mercato WEB

Le prime due squadre italiane, Milan e Lazio, debutteranno nella massima competizione europea domani, martedì 19 settembre: ecco le scelte di Pioli e .... Solo poche ore dopo, con esattezza alle 21, è ...Il ko di Arnautovic ha parzialmente rovinato la festa dell'Inter a Empoli. I nerazzurri sono sì a punteggio pieno dopo cinque giornate, ma hanno perso un pezzo importante nelle rotazioni offensive. Un ...