Inter | Dimarco il difensore più decisivo d’Europa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Federicoè stato ancora una volta importante e prezioso per l’nella vittoria di Empoli, suo il gol da ex per i tre punti dei nerazzurri Federicoè stato ancora una volta importante e prezioso per l’nella vittoria di Empoli, suo il gol da ex per i tre punti dei nerazzurri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, con la rete ai toscani e i tre assist forniti in stagione è ilpiùtra i top 5 campionati.