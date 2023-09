Inter | Arnutovic ko | tutte le gare che salterà

Inter, Arnautovic fuori dai 45 ai 60 giorni: confermata distrazione muscolare a coscia Sky Sport

Arnautovic scatta e poi crolla a terra: l'infortunio preoccupa l'Inter Corriere dello Sport

Tegola pesante per l'Inter e per Marko Arnautovic. L'ex attaccante del Bologna si è infortunati nei minuti finali della partita contro l'Empoli. Un infortunio apparso da subito piuttosto serio, ...