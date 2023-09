Infortunio Krunic | c’è una data | il Milan conta di recuperarlo per quella gara

(Di lunedì 25 settembre 2023), c’è una primaper il ritorno a disposizione del centrocampista: le ultime sul giocatore delCome riferito da Sky, ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Rade. IL PUNTO – «giocatore preziosissimo per Pioli, più di quanto si possa immaginare. Starà fuori per almeno 4 settimane, salterà Cagliari, Lazio, Dortmund e Genoa. Ilvuole provare ad averlo per la Juve il 22 ottobre dopo la sosta, giocatore invisibile ma fondamentale».

Milan o, 23 set. - (Adnkronos) - Tegola per l'allenatore del Milan Stefano Pioli: il centrocampista Rade Krunic , insostituibile in questo inizio di ...

infortunio per Rade Krunic in Milan -Verona: il giocatore ha dovuto abbandonare il campo prima del tempo: lunedì gli esami Rade Krunic è stato ...

c'è dunque anche un pizzico di sfortuna dietro all'di Rade. Il bosniaco raggiunge così in infermeria Ismael Bennacer e il tecnico del Diavolo, così, non potrà contare su i due ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Milan Cattive notizie per i tifosi del Milan, infatti, dopo l'subito durante la partita contro il Verona, Radeha sostenuto degli esami diagnostici e le notizie arrivate da Milanello non sono affatto buone. Il comunicato del club: Nella ...

UFFICIALE - Milan, tegola per Pioli: infortunio per Krunic, l’esito degli esami Tutto Napoli

Infortunio Krunic: ecco quali partite salterà il bosniaco Milan News 24

E' già emergenza infortuni per il Milan di Pioli. Contro il Verona è andato ko anche uno dei titolari. Ecco chi può sostituirlo ...Il bosniaco così si rivedrà dopo la sosta saltando i match contro Cagliari, Lazio, Borussia Dortmund e Genoa. Una bruttissima tegola per Pioli, che fin qui non aveva mai rinunciato al suo playmaker.